Moto2 Gara Mugello, Morbidelli calcolatore: “Ho pensato ai punti”

di Jessica Cortellazzi

Moto2 Gara Mugello 2017 – Il pilota del team Estrella Galicia 0.0 Marc VDS, Franco Morbidelli, si è accontentato del quarto posto, portando a casa punti importanti per il mondiale.

Lo aveva accennato ieri, voleva pensare al campionato prima della vittoria e così è stato: Morbido mantiene ancora salda la testa del mondiale con 113 punti, anche se avrebbe voluto vincere davanti al suo pubblico:

“Ho dovuto guidare intelligentemente oggi perchè non avevo un buon passo. I ragazzi davanti a me erano più veloci e quindi ho dovuto pensare ai punti per il campionato. La cosa positiva è che la settimana prossima c’è la gara a Barcellona e quindi non vedo l’ora di lavorare sul setup per tornare a vincere”.

4th giugno, 2017

Tag:Franco Morbidelli, Gp Mugello, Italtrans Racing Team, Moto2, Motomondiale 2017