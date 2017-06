Moto2 Gara Mugello, la rivincita di Pasini: “Dedico la vittoria al Sic”

di Jessica Cortellazzi

Moto2 Gara Mugello 2017 – Strepitosa vittoria del pilota del team Italtrans Racing, la prima nella classe Moto2; Paso precede Thomas Luthi e Marc Marquez.

Mattia la voleva da tempo e finalmente la vittoria è arrivata, nella pista del Mugello, quella che lo ha visto trionfare esattamente otto anni fa dopo una lunga battaglia con l’amico Marco Simoncelli, al quale ha voluto dedicare la vittoria:

“Che sassolino che mi son tolto! Voglio ringraziare tutto il mio team, le persone che ho vicino e la mia famiglia. Dopo il 2015 non era facile trovare delle persone che credessero in me e finalmente le ho trovate. Abbiamo lavorato bene, peccato i tre errori all’inizio ma i test di Misano mi sono serviti molto. Volevo dedicare questa vittoria al Sic, l’ultima volta ho vinto contro di lui e penso che oggi mi ha dato la spintarella!”.

Tag:Gp Mugello, Italtrans Racing, Mattia Pasini, Moto2, Motomondiale 2017