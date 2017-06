Moto2 Gara Mugello, Bagnaia e Manzi fuori dalla zona punti

di Jessica Cortellazzi

Moto2 Gara Mugello 2017 – Gara deludente per lo Sky Racing Team VR46 con Manzi ritirato dopo una caduta e Bagnaia 22esimo dopo un contatto.

Non è sicuramente l’esito che il team italiano sperava di ottenere. Pecco Bagnaia ha fatto una buona rimonta dalla sedicesima alla sesta posizione ma un contatto all’ultimo giro, lo ha costretto alla ventiduesima posizione:

“Non ho mai avuto il feeling che volevo ma in gara ho cercato di dare il massimo per recuperare, ero in lotta per la sesta posizione ma un contatto con Corsi mi ha fatto cadere. E’ stato un peccato perchè speravo in una gara migliore nel gp di casa”.

Gara negativa anche per Stefano Manzi protagonista di una caduta a metà gara:

“Mi dispiace molto per il ritiro nel gran premio di casa, ho provato a ripetere le prestazioni delle ultime gare e dopo la partenza sono riuscito ad avvicinarmi al gruppo vicino alla zona punti. La caduta a metà gara non ci voleva”.

4th giugno, 2017

Tag:Francesco Bagnaia, Gp Mugello, Moto2, Motomondiale 2017, Sky Racing Team VR46, Stefano Manzi