MotoGP Mugello: Valentino Rossi svela il nuovo casco

di Gianluca Rizzo

Nuovo casco Valentino Rossi – Come ormai da tradizione, in occasione del Gran Premio d’Italia, Valentino Rossi questa mattina è sceso in pista con un casco dalla livrea speciale.

Quest anno il pilota i Tavullia ha deciso di dedicare il casco al capitano della Roma, Francesco Totti, che pochi giorni fa ha lasciato il calcio giocato. Nella parte superiore si vede Rossi i veste da calciatore con il fumetto “mo je faccio er cucchiaio”, storico gesto tecnico del giocatore della roma.

Nella parte posteriore è presente la bandiera italiana, Con la scritta “C’è solo un capitano”.

Mentre sui lati il numero 46 si fonde con il 69, dedica a Nicky Hayden.

3rd giugno, 2017

