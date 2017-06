MotoGP Mugello, QP: Pole per Vinales, Rossi e Dovizioso in prima fila

di Gianluca Rizzo

GP Mugello MotoGP Qualifiche – La pole position del Gran Premio d’Italia classe MotoGP è andata a Maverick Vinales. Il leader della classifica iridata l’ha ottenuta con il crono di 1’46.557, tempo che gli ha permesso di centrare la terza partenza al “palo” nella Top Class.

Ottima anche la qualifica di Valentino Rossi, che dopo il miglior tempo delle FP3, si aggiudica la prima fila con il secondo tempo, a 0.239s dal team-mate spagnolo. La sua forma fisica dopo la caduta con la moto da cross è in miglioramento e domani si candida tra uno dei protagonisti in una pista dove vanta 9 vittorie (una volta in 125cc, una in 250cc e sette in MotoGP), ma dove non vince dal 2008.

La prima fila è chiusa dalla Ducati di Andrea Dovizioso, che ha portato la sua Desmosedici GP17 davanti a quella del tester Michele Pirro, con quest’ultimo che aprirà quindi la seconda fila.

A completare la seconda fila le Honda di Dani Pedrosa e Marc Marquez, staccate rispettivamente dalla vetta di 0.424s e 0.475s.

La terza fila è tutta Ducati, con la Desmosedici GP17 di Jorge Lorenzo, la GP16 dello spagnolo Alvaro Bautista e la GP17 di Danilo Petrucci, con quest’ultimo che aveva conquistato la prima fila, ma che è poi stato retrocesso causa “track exceeds limits” alla curva 5.

Domani ci attende quindi una gara tutta da godere, si preannuncia una grande battaglia tra Yamaha e Ducati, con la Honda che potrò comunque dire la sua.

Foto: Alex Farinelli

3rd giugno, 2017

