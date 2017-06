MotoGP Mugello: Marc Marquez, “Possiamo combattere per il podio”

di Gianluca Rizzo

Gp Mugello MotoGP Honda HRC Day 2 – Molti errori in qualifica per Marc Marquez, che domani partirà dalla sesta casella per il Gran Premio d’Italia, al Mugello.

Il campione del mondo in carica non è riuscito a fare il giro perfetto: prima a causa di errori, poi a causa di un errore di valutazione. Il pilota di Cervera, nel suo ultimo giro lanciato, ha calcolato male la distanza da Zarco e si è trovato così imbottigliato nel traffico. Lo spagnolo però vede anche lati positivi, il passo gara è buono ma rimane l’incognita della gomma.

Queste le parole di Marc Marquez: “Onestamente, oggi non ho avuto la mia migliore qualificazione. Ho fatto alcuni errori e poi ho calcolato male la scia quando ho preso Zarco troppo presto sul mio ultimo giro veloce. Ho avuto il secondo miglior giro ideale, ma non lo abbiamo fatto in pista! Nel FP4 ho avuto un passo veloce di gara sui pneumatici usati, cosa positiva, ma poi in qualifica non abbiamo fatto del nostro meglio, in parte perché abbiamo lottato con il pneumatico anteriore, che è un po’ troppo morbido. In ogni caso, non siamo lontani con il set up, quindi domani dobbiamo fare la scelta giusta con l’anteriore e poi penso che possiamo combattere per il podio “.

Foto di Alex Farinelli

