MotoGP Mugello: Jorge Lorenzo 7°, “Nel terzo tentativo ho trovato un motore un po’ troppo nervoso”

di Giacomo Caliterna

GP Italia MotoGP QP – terza fila per Jorge Lorenzo che, nonostante abbia adottato una tattica con 3 attacchi al tempo, ha chiuso alle spalle dei sui compagni di squadra Andrea Dovizioso e Michele Pirro.

“Ho scelto di fare 3 time attack perché solitamente sono un pilota molto esplosivo – ha spiegato Jorge Lorenzo – nel primo giro infatti vado un po’ più forte degli altri e mi piace fare il tempo subito. Sapevo già prima di partire che sarebbe stata dura e che avrei sofferto, inoltre cambiando moto per il terzo tentativo ho trovato un motore un po’ troppo nervoso, perché nuovo, e non ho potuto migliorare ancora. Comunque, escludendo Austin, questa è la migliore posizione in qualifica ed abbiamo un ottimo ritmo”.

Ieri hai detto che la Ducati aveva il potenziale per vincere, confermi anche oggi?

“La vittoria è molto difficile ma non è impossibile anche se la Yamaha ha migliorato molto. Non vedo comunque una moto favorita come poteva essere per la Honda a Jerez o la Yamaha a Le Mans, la chiave sarà la seconda parte della gara”.

Foto: Alex Farinelli

3rd giugno, 2017

