MotoGP Mugello: Dovizioso 3° e primo delle Ducati, “E’ andata molto bene”

GP Italia MotoGP QP – prima fila per Andrea Dovizioso che con il 3° posto si porta subito dietro alle due Yamaha. Il pilota Ducati si è detto molto soddisfatto della sua qualifica nonostante abbia avuto delle difficoltà, particolarmente ottimista sul suo passo gara.

“Non ho fatto un giro perfetto – ha spiegato Andrea Dovizioso – ma è andata comunque molto molto bene perché ho sempre trovato difficoltà a fare il giro buono con la gomma fresca. Ero molto più competitivo con le gomme usate ma sono riuscito a fare le cose nel modo giusto. Questo risultato è il frutto del lavoro di tutto il weekend, ma oggi pomeriggio c’è stato un piccolo ulteriore step che ha pagato. Come passo siamo in linea con gli altri, ma la gara sarà un’altra cosa e credo che Valentino possa avere qualcosa in più”.

Lorenzo in Spagna ha sottolineato più volte di essere stato il primo delle Ducati, questo ti ha stimolato?

“Credo sia importante per tutti stare davanti al proprio compagno di squadra, ma non arrivo al weekend pensando a Lorenzo”.

Cosa vorrebbe dire vincere in casa?

“Vincere qua sarebbe una cosa strepitosa. Sono arrivato secondo ed è stata un’emozione pazzesca”.

