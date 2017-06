Moto3 QP Mugello, Di Giannantonio in prima fila

di Jessica Cortellazzi

Moto3 QP Mugello 2017 – Il pilota del team Del Conca Gresini partirà dalla terza casella in griglia di partenza, dopo la penalità di Jorge Martin.

Buona qualifica per il pilota romano che dopo la penalità inflitta al compagno di squadra, partirà in prima fila. Nessuna polemica per la manovra aggressiva di Martin:

“Ha preso la mia scia, se stai di fianco alla moto perdi quindi è giusto passare e mettersi davanti, è un episodio normale. Con la moto mi sento abbastanza bene, per tutto il weekend abbiamo fatto fatica con il davanti che salta parecchio ma stiamo migliorando anche come tempi. Oggi non abbiamo fatto un giro perfetto, l’ ultimo giro stavo spingendo tanto poi alla S sono uscito e mi hanno annullato il giro. Comunque sono contento”.

3rd giugno, 2017

