Moto3 QP Mugello, Bastianini: “La gara sarà complicata”

di Jessica Cortellazzi

Moto3 QP Mugello 2017 – Scie e traffico hanno condizionato la qualifica del pilota del team Estrella Galicia 0.0, che domani partirà dalla diciassettesima posizione.

Enea non è riuscito a migliorare il suo 1.58.253 e per domani sarà molto importante partire bene per cercare di recuperare terreno:

“Oggi le alte temperature hanno condizionato il nostro turno e non sono riuscito a guidare come ieri. Purtroppo il traffico non ci ha permesso di fare un buon giro e a peggiorare le cose sono state le scie, cruciali in questo circuito. Non nego che la gara di domani sarà difficile perchè parto dalla sesta fila e qui si formano sempre dei gruppi, comunque darò il massimo per regalare un buon risultato ai tifosi che sono venuti qui a supportarmi”.

3rd giugno, 2017

Tag:Enea Bastianini, estrella galicia 0.0, Gp Mugello, Moto3, Motomondiale 2017