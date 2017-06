Moto3 Mugello, QP: Miglior tempo di Martin , ma la pole è di McPhee

di Gianluca Rizzo

GP Mugello Moto3 Qualifiche -Sesta qualifica del Motomondiale 2017, sul circuito del Mugello per il Gran Premio d’Italia.

Temperature molto alte rispetto al terzo turno di libere di questa mattina, chiuso con il miglior tempo di Joan Mir.

E’ Jorge Martin a realizzare il miglior tempo nella sessione di qualifica del Gran Premio d’Italia, con il tempo di 1:57.176. Il pilota del team Gresini è stato però sanzionato con 12 pozioni di penalità a causa di per un gestaccio e un rallentamento in FP3. La prima casella va quindi a John McPhee. Seconda partenza al palo per lo scozzese.

In seconda posizione Joan Mir. Il leader del mondiale è stato autore di una scivolata nei primi minuti, ma è riuscito a tornare in pista a fine turno.

Completerà la prima fila Fabio di Giannantonio (Gresini), dominatore della sessione per gran parte del tempo.

In quinta posizione Nicolò Bulega, autore anche lui di una scivolata a inizio turno. Alle spalle del pilota Sky Racing Team Juanfran Guevara e Romano Fenati (Marinelli Rivacold). Marcos Ramirez chiude a 8 decimi dalla vetta, seguito da Bo Bendsneyder. Tatsuki Suzuki, pilota del team Sic58 Squadra Corse completa la top ten.

Fuori dai dieci Niccolò antonelli (KTM Ajo) e Andrea Migno (Sky Racing Team). Enea Bastianini (Estrella Galicia) partirà dalla 17esima casella, e precede Manuel Pagliani (CIP) e Lorenzo dalla Porta (Mahindra). Attardati Tony Arbolino (Sic58 Squadra Corse), 22°, e Marco Bezzecchi (CIP). Chiude la griglia la wild card, Edoardo Sintoni.

3rd giugno, 2017

