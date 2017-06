Moto2 QP Mugello, Morbidelli: “Devo pensare al campionato”

di Jessica Cortellazzi

Moto2 QP Mugello 2017 – Con un tempo di 1.51.679, il pilota del team Estrella Galicia 0.0 Marc VDS, Franco Morbidelli, si è aggiudicato la terza pole stagionale.

Franco è stato autore di un ultimo giro perfetto, aiutato anche dalla scia di Yonny Hernandez ed è riuscito così a soffiare la pole al suo compagno di squadra, Alex Marquez.

“E’ fantastico essere davanti a tutti di fronte ai miei tifosi, l’atmosfera oggi era incredibile. Sono riuscito a trovare il momento giusto, seguendo Hernandez e sono contento che è stato sufficiente per aggiudicarmi la prima posizione in una pista dove non sono mai stato veloce in passato. Domani devo stare calmo perchè 21 giri con queste temperature, saranno difficili. Vincere qui per me significherebbe molto, i tifosi mi hanno dato tutto il supporto e sarebbe bello ripagarli con una vittoria. Devo pensare che il campionato è molto importante e non posso prendere stupidi rischi per una vittoria”.

3rd giugno, 2017

Tag:Estrella Galicia Marc VDS 0.0, Franco Morbidelli, Moto2, Motomondiale 2017