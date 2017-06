Moto2 QP Mugello, Marini e Baldassarri in top 10

di Jessica Cortellazzi

Moto2 QP Mugello 2017 – Giornata positiva per il Forward Racing Team che vede i suoi piloti schierati in seconda e terza fila.

Luca Marini ha ottenuto nuovamente la seconda fila, nonostante il forte dolore alla spalla per la caduta di Le Mans. Tuttavia, il pesarese non è del suo sesto tempo:

“E’ positivo partire dalla seconda fila ma non sono soddisfatto della mia qualifica ma il primo treno di gomme non ha lavorato come speravamo. Siamo rimasti calmi e negli ultimi giri con uno pneumatico diverso sono riuscito a fare il mio miglior tempo. Ho fiducia con il nostro setup e per domani spero di poter fare una buona gara anche con l’aiuto della Clinica Mobile”.

Lorenzo Baldassarri ha trovato del traffico negli ultimi minuti a disposizione e ha dovuto accontentarsi dell’ottava posizione:

“Non puntavo alla terza fila, anche se resta un buon risultato. Con la squadra abbiamo fatto un ottimo lavoro ed il nostro feeling sta migliorando, dobbiamo sistemare ancora qualcosa nel warm up. Speriamo che la nostra livrea ci possa portare fortuna. Sono fiducioso di poter fare una buona gara davanti ai nostri tifosi”.

3rd giugno, 2017

Tag:Forward Racing Team, Gp Mugello, Lorenzo Baldassarri, Luca Marini, Moto2, Motomondiale 2017