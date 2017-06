Moto2 Mugello: Triumph fornitore unico dei motori Moto2 dal 2019

di Giacomo Caliterna

GP Italia Moto2 – in occasione del Gran Premio del Mugello è arrivata l’ufficialità dell’accordo tra Dorna e Triumph per la fornitura di tutti i motori della categoria Moto2.

Saranno infatti i 3 cilindri 765 cc inglesi ad equipaggiare tutte le moto della classe di mezzo a partire dal 2019 e per 3 anni.

Per il 2018 invece è prevista, come nel passato, la fornitura Honda.

Il motore deriva dal nuovo Street Triple (my 2017) che, a sua volta, è un’evoluzione del Daytona 675R che ha vinto il TT sull’Isola di Man e la Daytona 200.

“Questo è un momento molto importate per Triumph – ha dichiarato Paul Stroud Chief Commercial Officer Triumph – che apre un nuovo ed esaltante capitolo all’interno di una storia di corse lunga ben 110 anni e caratterizzata principalmente dalle vittorie nella Spuersport e nel TT”.

“Siamo molto felici di poter lavorare con uno dei marchi più iconici al mondo – le parole di Carmelo Ezpeleta Chief Executive Officer Dorna. Il motore 3 cilindri Triumph è riconosciuto per la sua grande forza, linearità di erogazione e coppia che spesso gli hanno regalato grandi successi, facendone la scelta ideale per il Campionato Moto2”.

