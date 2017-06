Moto2, il team Forward Racing scende in pista con il tricolore

di Jessica Cortellazzi

Moto2 Preview Gara Mugello – Livrea speciale per Lorenzo Baldassarri e Luca Marini che domani correranno con i colori della nostra bandiera.

Il gran premio del Mugello è uno degli appuntamenti più attesi del calendario MotoGP. Sono tanti gli appassionati che sono arrivati in circuito per sostenere i propri beniamini. Come ogni anno, alcuni dei team italiani sfoggeranno una livrea dedicata al tricolore. Ieri sera c’è stata la presentazione delle moto del team Forward Racing alla quale erano presenti anche i piloti.

Lorenzo Baldassarri attualmente è dodicesimo in campionato; l’anno scorso era arrivato secondo, beffato per soli 30 millesimi:

“Non vedo l’ora di correre con la nuova livrea, sono sicuro che ci darà una marcia in più. Sono contento di poterla mostrare a tutti i tifosi in pista e a casa che ci seguiranno dalla TV. E’ un’emozione correre con i nostri colori e voglio ringraziare il team per questa opportunità”.

Luca Marini ha avuto un brillante inizio di stagione e ora è nono nella classifica mondiale:

“Sono felicissimo di correre con questa livrea, la gara di casa è sempre emozionante. Sono innamorato della nuova livrea e non vedo l’ora di mostrarla domenica. Spero che i nostri colori ci porteranno fortuna, ne abbiamo bisogno”.

3rd giugno, 2017

