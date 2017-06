Superbike, Test Misano: tanto lavoro per il Team Pata Yamaha

di Michela Alitta

Anche il Team Pata Yamaha Official WorldSBK questa settimana ha svolto una due giorni di test al Misano World Circuit Marco Simoncelli, che tra due settimane ospiterà la settima tappa del Campionato Mondiale delle derivate di serie, concentrando il lavoro soprattutto sul set-up delle Yamaha YZF-R1.

Fresco del primo podio dell’anno, ottenuto sulla pista di casa di Donington Park, Alex Lowes si è concentrato molto sull’elettronica, ottenendo buoni progressi: “Il test è stato molto positivo per me e il mio team. Abbiamo lavorato molto e abbiamo trovato un paio di miglioramenti, che sono veramente buoni. Abbiamo preso una chiara direzione con l’elettronica che penso ci potrà aiutare tanto. Nel complesso, è stato un test positivo e vorrei ringraziare molto tutto il team, è stata una settimana molto impegnativa per loro e ho apprezzato il duro lavoro, soprattutto con il grande caldo di queste giornate”.

Anche il compagno di squadra Michael Van der Mark, che ha mancato per poco il podio a Donington, ha lavorato molto completando più di 100 giri volti ad aumentare il suo feeling con la moto: “È stato un test veramente buono. Il tempo è stato incredibile, e abbiamo lavorato molto. Ieri ho fatto 118 giri lavorando su alcuni nuovi aggiornamenti delle sospensioni e dell’elettronica. Ieri mi sentivo molto forte e sono stato più veloce tutto il giorno, infatti il mio ultimo giro è stato il mio più veloce. Oggi abbiamo continuato a la vorare sulla messa a punto della moto e sono veramente soddisfatto del lavoro svolto durante questo test, poiché non solo siamo stati più veloci, ma abbiamo anche migliorato la sensazione con la moto che mi rende più facile la guida. Non vedo l’ora di poter mostrare quanto fatto finora nel round a Misano!”

2nd giugno, 2017

Tag:Alex Lowes, campionato mondiale motul fim sbk 2017, Michael van der Mark, Misano World Circuit Marco Simoncelli, Pata Yamaha Official WorldSBK Team, Pirelli Riviera di Rimini Round, pirelli riviera di rimini round 2017, Sbk, test misano wsbk, test misano wsbk 2017, test wsbk, test wsbk 2017, Wsbk, Yamaha Yzf R1