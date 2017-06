Superbike, Test Misano: simulazioni di gara per il Team Barni Racing

di Michela Alitta

Anche per il Barni Racing Team si è conclusa al Misano World Circuit Marco Simoncelli la giorni di test per preparare il settimo appuntamento della stagione, che si disputerà proprio su questa pista tra due settimane.

Xavi Forés dopo un difficile weekend a Donington Park, definito appunto da lui “il più complicato della stagione”, senza neanche rientrare alla base, è sceso in pista per concentrarsi sui long run in sella alla sua Panigale R.

Con un decimo e un settimo posto nel Pata UK Round, il pilota spagnolo ha prontamente detto di voler tornare competitivo a Misano: “Vogliamo essere subito a ridosso dei primi, come è stato a Imola (quinto e quarto posto ndr). Misano è un circuito che mi piace e dove la Ducati lavora meglio rispetto a quello inglese”.

Il bilancio di questi due giorni di test lo ha tracciato il principal manager Marco Barnabó: “Crediamo di aver trovato una buona ciclistica che ci permetta un passo gara veloce e costante, forse c’è ancora qualcosa da fare per il giro secco, ma sono molto soddisfatto. Grazie all’ottimo lavoro della squadra e del pilota siamo riusciti a fare anche la simulazione gara e questa è certamente la cosa più positiva, devo dire che i risultati in quella situazione sono stati buoni”.

