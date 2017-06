MotoGP Mugello: velocissimo Pirro 4°, “Dovi è stato davvero molto veloce, ma anche io mi sento in forma”

di Giacomo Caliterna

GP Italia MotoGP Day 1 – Michele Pirro si è rivelato ancora una volta una wild card di lusso chiudendo il venerdì con il 4° tempo assoluto, secondo tra le Ducati ufficiali. Non è la prima volta che il pilota abruzzese si attesta nelle parti alte della classifica, soprattutto al Mugello.

“La moto risponde molto bene – le parole di Michele Pirro – anche se oggi pomeriggio non ho usato le gomme nuove concentrandomi sul passo gara. Per domani punto a fare un altro step. Per quanto riguarda le possibilità Ducati, Dovi è stato davvero molto veloce, ma anche io mi sento in forma. Poi arriverà sicuramente anche Jorge che ancora deve migliorare qualcosa per essere competitivo. Dipende comunque poi anche dagli altri, ma credo che sia possibile fare un buon risultato”.



Secondo te, dove deve migliorare Jorge Lorenzo nella guida della Ducati?

“Certamente nella confidenza con la moto: non è che fa qualcosa di sbagliato, ma deve capire come guidare al meglio la Ducati”.

Foto: Alex Farinelli

2nd giugno, 2017

Tag:Desmosedici, Ducati, Gp Italia, Gp17, italiangp, Michele Pirro, Michelin, MotoGP, MotoGP 2017, Motogp Mugello, Motomondiale, Motomondiale 2017, Mugello, Mugello GP, Mugello MotoGP, Prove Libere Gp Italia, Prove Libere Mugello