MotoGP Mugello: Maverick Vinales, “La caduta ha rallentato il mio lavoro, sarà cruciale la scelta delle gomme”

di Alessio Brunori

Gp Mugello MotoGP Yamaha Day 1 – Maverick Vinales ha chiuso la prima giornata del Gran Premio d’Italia, in programma domenica al Mugello con il quinto tempo. Una caduta nella seconda sessione ha rallentato il suo lavoro, ma il leader del mondiale rimane positivo, anche se sarà fondamentale la scelta delle gomme. A lui la parola.

“Stavo spingendo al limite, non mi sentivo a mio agio con la parte destra della gomma. Ho provato a spingere, mi si è bloccato l’avantreno sul cordolo e sono caduto. Ho provato la gomma dello scorso anno e mi è piaciuta – ha detto Maverick Vinales – Penso che il passo del ’48 sia buono. La gomma con cui mi trovo meglio è la soft, ma sicuramente non sarà la gomma per la gara. Domani dovremo decidere. Per quanto riguarda la caduta sono a posto, sono poi rientrato con la seconda moto che però aveva un setting diverso.”

Foto: Alex Farinelli

2nd giugno, 2017

