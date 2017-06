MotoGP Mugello, FP1: Dominio Ducati con Dovizioso e Pirro, Rossi chiude 15°

di Alessio Brunori

GP Mugello MotoGP Prove Libere 1 – Valentino Rossi è sceso in pista come da programma (ieri la visita e l’ok dei medici dopo la caduta al crossodromo di Cavallara, con conseguente ricovero in ospedale) nella prima sessione di prove libere della classe MotoGP al Mugello.

Il pesarese ha fatto tre run e rientrando ai box ha parlato con il medico, facendo cenno che era tutto ok, con l’unico accenno di dolore dalla parte destra del torace.

Alla fine della sessione, che ha visto primeggiare la Ducati di Andrea Dovizioso (1:47.394, sotto al record del circuito) davanti a quella del tester Michele Pirro, il pilota della Yamaha ha ottenuto il quindicesimo tempo, a 1.119s dal “Dovi”. La cosa più importante per Rossi era “testare” il suo corpo e dai suoi movimenti in moto, sembra essere tutto abbastanza a posto.

Tornando alla classifica dei tempi troviamo cinque Ducati nelle Top Ten, oltre a quelle di Dovizioso e Pirro, ci sono quelle di Hector Barberà, Jorge Lorenzo e Danilo Petrucci rispettivamente in quinta, sesta e settima posizione.

Maverick Vinales ha ottenuto il terzo tempo, Johann Zarco il quarto e Jonas Folger, fresco di rinnovo contrattuale con il Team Tech3 l’ottavo. Chiudono la Top Ten le Honda di Marc Marquez e Cal Crutchlow. Undicesimo tempo per la Suzuki di Andrea Iannone, che ricordiamo al Mugello vanta una pole e due podi ai tempi della Ducati. Più indietro Dani Pedrosa, che ha chiuso in tredicesima posizione.

2nd giugno, 2017

