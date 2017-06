MotoGP | Mugello, Day 1: Espargaro, “Buone sensazioni nonostante la caduta”

di Roberto Valenti

MotoGP | Aprilia Gresini, Day 1 – Prima giornata positiva per il team Aprilia Gresini sul tracciato del Mugello. Aleix Espargaro e Sam Lowes hanno testato diverse novità nel corso delle libere di oggi, accumulando diversi dati sul nuovo motore e sul nuovo telaio portato in pista. Piccola caduta per lo spagnolo che non ha potuto continuare il lavoro di sviluppo sulla nuova moto nel corso del pomeriggio.

Ecco le parole di Aleix Espargaro: “Siamo andati molto meglio di quanto i tempi dimostrino. Purtroppo sono scivolato con la prima moto, che ha un motore più prestante e qui la differenza si sente. E’ stata una scivolata a bassa velocità, niente di serio ma ha reso più difficile il resto della sessione. Sono comunque riuscito a impostare un buon passo negli ultimi giri, riuscendo a seguire Vinales. Rimanere attaccato al leader del campionato qui al Mugello è sicuramente un buon segnale. Dobbiamo ancora migliorare ma domani avremo tutto il tempo per farlo”.

Ecco invece le parole di Sam Lowes: “Onestamente, oggi è stato il giorno in cui mi sono sentito meglio in sella alla RS-GP. Stamattina è andata bene, per un piccolo inconveniente sulla prima moto ho fatto tutta la sessione con la seconda e sono stato abbastanza veloce anche utilizzando sempre le stesse gomme. Nel pomeriggio siamo partiti con le gomme dure, non la scelta migliore per il giro veloce ma sul passo siamo stati competitivi. La caduta ci ha fatto perdere un po’ di tempo, rendendo tutto il lavoro più complicato, ma nel complesso guardo a domani con ottimismo”.

Foto: A.Farinelli

