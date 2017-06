MotoGP | Mugello, Day 1: Crutchlow, “Giornata positiva”

di Roberto Valenti

MotoGP | LCR Honda, Day 1 – Giornata al top per Cal Crutchlow sul tracciato del Mugello. L’inglese del team LCR ha migliorato il feeling con la propria Honda nel corso delle FP2, riuscendo a conquistare la leadership della classifica. L’obiettivo sarà adesso migliorare e confermare queste sensazioni nel corso delle libere di domani.

Ecco le parole di Cal Crutchlow: “Questa gara è molto importante per noi è chiudere la prima giornata in questa maniera è stato positivo. Il feeling con la moto non è stato il massimo, ma la base è buona e sappiamo dove intervenire per fare bene. Domani cercheremo di continuare su questa strada sperando di mantenere questo piccolo gap nei confronti dei competitori”

Foto: A.Farinelli

2nd giugno, 2017

Tag:Cal Crutchlow, Gp Italia, Honda, Lcr, Michelin, MotoGP, Mugello