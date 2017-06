MotoGP Mugello: Dani Pedrosa, “Abbiamo lottato con il grip”

di Gianluca Rizzo

Gp Mugello MotoGP Honda HRC Day 1 – Dani Pedrosa ha chiuso la prima giornate di libere, sul circuito del Mugello, con il settimo tempo nella classifica combinata dei tempi.

Lo spagnolo, che attualmente occupa la seconda posizione in classifica mondiale, ha passato la giornata a lavorare sul set up e a cercare di prendere più confidenza possibile con le “nuove” gomme, in vista del Gran Premio d’Italia.

Queste le parole di Dani Pedrosa: “Oggi abbiamo lavorato per adattare la messa a punto della moto alla pista e ai nuovi pneumatici anteriori. Abbiamo lottato un po’ con il grip, ma comunque, siamo stati in grado di testare alcune cose sulla moto e lavorare anche sui pneumatici. Il nostro ritmo è stato costante e questo è positivo e abbiamo raccolto alcune informazioni che utilizzeremo domani per migliorare ulteriormente la sensazione e i tempi sul giro. Cercheremo di essere veloci domani nella FP3 perché è importante per la qualifica e nel FP4 lavoreremo più sul passo gara “.

Foto di Alex Farinelli

2nd giugno, 2017

