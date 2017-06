Moto3 Mugello, FP2: Dominio tricolore, Di Giannantonio davanti a Bulega e Dalla Porta

di Alessio Brunori

GP Mugello Moto3 Prove Libere 2 – Dopo la prima sessione dominata da Romano Fenati (qui il resoconto), i piloti della Moto3 sono tornati in pista per la seconda sessione di libere sul circuito del Mugello per il Gran Premio d’Italia.

Temperature in netto aumento rispetto a questa mattina, e da quello che indica il meteo, superiori a quelle che i piloti troveranno in gara.

Nel pomeriggio toscano è stato Fabio di Giannantonio (Honda) a far segnare il miglior tempo con il crono di 1:57.328. Il pilota del Team Gresini ha preceduto i connazionali Nicolò Bulega ( KTM Sky VR46) e Lorenzo Dalla Porta (Mahindra Aspar), staccati rispettivamente di 0.051s e 0.290s.

Ad interrompere il dominio italiano il britannico John McPhee e il leader del mondiale Joan Mir, entrambi su Honda, il primo del British Talent, il secondo del Team Leopard.

Chiudono la Top Ten Jorge Martin, Juanfran Guevara, Romano Fenati, Aron Canet ed Enea Bastianini. Il rookie Tony Arbolino (Sic58 Squadra Corse) è undicesimo e davanti al connazionale Andrea Migno, scivolato senza conseguenze.

Niccolò Antonelli (KTM Red Bull Ajo) è diciassettesimo, mentre Marco Bezzecchi è venticinquesimo. Ventottesimo tempo per la wild card Sintoni.

2nd giugno, 2017

