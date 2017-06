Moto2 Preview Mugello, Bagnaia: “Possiamo fare bene”

di Jessica Cortellazzi

Moto2 Preview Gara Mugello – Lo Sky Racing Team vr46 arriva nella gara di casa dopo un sorprendente secondo posto di Francesco Bagnaia a Le Mans; Manzi cerca il suo primo risultato importante.

Domenica il team italiano scenderà in pista per la sessantesima volta e per l’occasione, c’è molta motivazione di poter portare a casa un ottimo risultato. Pecco Bagnaia è reduce da due giorni di test a Misano molto positivi:

“Il Mugello è una delle mie piste preferite, per le sue caratteristiche è unica. L’anno scorso sono salito sul podio in Moto3 e ora arriviamo qui con molte aspettative dopo i due secondi posti. E’ importante rimanere concentrati, possiamo fare bene”.

Stefano Manzi si sta facendo sempre più strada nel gruppo degli inseguitori e spera di poter fare ancora un altro passo in avanti nella gara di casa:

“Il gran premio d’Italia è sempre speciale, non vedo l’ora di correre! A Le Mans sono riuscito a ridurre il gap e ad avvicinarmi al secondo gruppo di inseguitori. Dobbiamo proseguire in questa direzione, sarebbe fantastico fare un buon weekend proprio qui”.

