Moto2 Mugello, FP1: Morbidelli parte subito fortissimo, Pasini in scia

di Gianluca Rizzo

GP Mugello Moto2 Prove Libere 1 – Prima sessione di libere per i piloti della Moto2 sul circuito del Mugello per il Gran Premio d’Italia.

In casa sono gli italiani a dettare il passo, con Franco Morbidelli e Mattia Pasini a guidare la classifica dei tempi. Il pilota del team Marc VdS, che ha fermato il cronometro in 1:52.568. l’italo-brasiliano ha preceduto il pilota ItalTrans e il compagno di squadra Alex Marquez. In quarta posione Takaaki Nakagami (Team Asia) seguito da un ottimo Simone Corsi. Il pilota SpeedUp ha preceduto Miguel Oliveira (KTM Ajo) e Thomas Luthi. Isaac Vinales precede la coppia di italiani: Lorenzo Baldassarri e Francesco Bagnaia (Sky Racing Team VR46) che completano la top ten.

Lontano dalla top ten Luca Marini (Forward), che con la spalla ancora dolorante dalla gara di Le Mans e una caduta nei minuti finale, non va oltre la 16esima posizione. Andrea Locatelli (ItalTrans) chiude 21esimo, mentre Stefano Manzi e Luca Fuligni chiudono la classifica degli italiani, rispettivamente in 28esima e 31esima posizione.

2nd giugno, 2017

