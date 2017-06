Moto2 Fp2 Mugello, buon inizio per Baldassarri e Marini

di Jessica Cortellazzi

Moto2 FP2 Mugello – I piloti del team Forward Racing, Lorenzo Baldassarri e Luca Marini, hanno portato a termine una prima giornata di libere positiva.

Lorenzo ha concluso le FP2 al decimo posto dopo aver fatto registrare 17 giri nei quali ha avuto dei buoni riscontri:

“Oggi abbiamo lavorato davvero bene, il feeling con la moto è buono e il risultato di oggi non è da prendere sul serio perchè abbiamo voluto concentrarci di più sui dettagli piuttosto che la velocità. Stiamo portando avanti il lavoro dei test di Misano, in particolare il lavoro sull’anteriore. Dobbiamo capire se anche con le temperature alte la gomma morbida andrà bene per la gara. Domani ci concentreremo sul giro veloce per fare una buona qualifica”.

E’ soddisfatto del lavoro odierno anche Luca Marini, protagonista di una caduta fortunatamente senza conseguenze:

“La pista mi piace molto ed il feeling con la moto è buono. Mi fa ancora un pò male alla spalla per la caduta di Le Mans ma siamo comunque riusciti a portare a termine il lavoro sul setting. Per la qualifica, l’unico punto negativo è la spalla ma con i ragazzi della Clinica Mobile troveremo una soluzione per non avere problemi in gara”.

