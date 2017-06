MotoGP Mugello: Tech3 prolunga il contratto con Jonas Folger

di Gianluca Rizzo

Gp Mugello Yamaha Tech3 – In occasione del Gran Premio d’Italia, il team Tech3 ha deciso di prolungare per un altro anno il contratto di Jonas Folger.

Il rookie tedesco, il prossimo anno affiancherà l’attuale compagno di squadra, Johann Zarco, anche lui fresco di rinnovo. Il team di Poncharal ha deciso di rinovare grazie ai risultati raggiunti dal pilota, e per permettergli di continuare la crescita senza distrazioni.

Queste le parole di Jonas Folger: “Sono veramente felice di continuare con Hervé (Poncharal) e la squadra Monster Yamaha Tech3 per il 2018. Finora sono molto contento delle performance che abbiamo prodotto, inclusi i test pre-stagionali, ma verrà di più da me per il resto del 2017 e per il prossimo anno. Credo che potremo continuare a progredire e fare passi avanti. Sono già eccitato da quello che mi aspetta nei prossimi mesi e vedere cosa possiamo fare. Devo ringraziare il capo e tutti quelli coinvolti nel team Tech3 per quello che hanno dato finora e per avermi dato fiducia. Darò sempre il massimo e tutto quello che posso sulla Yamaha YZR-M1 “.

Foto di Alex Farinelli

1st giugno, 2017

Tag:Gp Italia, Jonas Folger, Jonas Folger rinnova con Tech3, MotoGP, MotoGP 2017, Motomondiale, Motomondiale 2017, Mugello, Preview Gp Italia, Preview Gp Mugello, Tech3, Yamaha M1, Yamaha Tech3