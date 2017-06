MotoGP Mugello: Maverick Vinales, “La pista mi piace molto e spero di fare bene”

di Gianluca Rizzo

Gp Mugello MotoGP Conferenza Stampa – Alla consueta conferenza stampa era presente Maverick Vinales. Il vincitore dell’ultima tappa de Motomondiale sul circuito Bugatti di Le Mans ha parlato della situazione attuale e delle condizioni del compagno di squadra.

Queste le parole di Maverick Vinales: “Non è mai semplice qui, ci sono tanti fan di Valentino ma siamo motivati. Dopo Le Mans abbiamo migliorato un po’ ma c’è ancora lavoro da fare. Anche da parte mia posso migliorare non sono ancora al 100%. Il mio punto debole al momento è la frenata. A volte freno troppo forte invece devo frenare prima per portare velocità in curva, in alcune curve va bene in altre no, devo migliorare questa cosa. La pista mi piace molto e spero di fare bene. Qui Jorge ha sempre fatto benissimo ma io devo pensare a me stesso, devo mettere a punto la moto e fare il massimo. Può fare molto caldo, è importante essere forte in tutte le condizione, in Francia siamo migliorati sotto la pioggia ma dobbiamo ancora lavorare. Ma sappiamo di esser forte in tutte le condizioni”

Sull’infortunio di Valentino Rossi ha detto: “Sicuramente non sara al 100% ma ci penseranno i tifosi, speriamo possa essere forte. È una cosa che tutti i piloti desiderano. A nessuno piace vedere un’altro di noi infortunato. Se sarà in pista spingerà al massimo e cercherà di fare il massimo. Se non sarà al massimo ci penseranno i tifosi a dargli una mano.”

Il dibattito si è anche spostato su come i piloti si allenino, ovviamente con riferimento al Motocross: “Prima lo facevo spesso ma dopo o il Qatar non l’ho più fatto. Mi è sempre piaciuto ma forse quest’anno non lo farò più. Facciamo molti sport che comportano dei rischi e bisogna rimanere concentrati.”

Al pilota Yamaha è stato anche chiesto un pronostico per la finale di Champions di questo sabato tra Juventus e Real Madrid: “Qui devo dire Juventus se no i tifosi si arrabbiano. Spero che possa essere una bella partita e spero di essere a casa per vederla, ma farò sicuramente il tifo per il Real il punteggio finale 2-1 Real.”

