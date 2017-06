MotoGP Mugello: Franco Morbidelli, “Un grande inizio di stagione, sono veramente contento”

di Gianluca Rizzo

Gp Mugello MotoGP Conferenza Stampa – Insieme ai piloti della classe regina, alla conferenza stampa che precede il Gran Premio d’Italia era presente anche Franco Morbidelli, attualmente leader della classifica iridata in Moto2.

Il pilota del team Marc Vds, ha parlato delle sue sensazioni e della pressione che porta correre in casa.

Queste le parole di Franco Morbidelli: “Un grande inizio di stagione, sono veramente contento. Non avrei potuto chiedere niente di meglio. Forse non sarei dovuto cadere, ma va bene tutto. Questa pista mi piace molto. E’ stata una bellissima sensazione vincere a Le Mans, non ero stato veloce in prova, il mio obbiettivo era arrivare in fondo alla gara. Appena partiti ho avuto buone sensazioni e buon feeling quindi mi sono detto di provarci. Ci sono tanti avversari qui, sarà dura, sarà importante portare dei punti a casa, dovremo partire bene e stare con i più veloci.”

Al pilota italiano è stato chiesto del suo futuro, soprattutto se il prossimo anno lo vedremo in MotoGP: “Mi piacerebbe molto passare alla MotoGP ma ci stiamo lavorando. Non conosco i dettagli mi sto concentrando sul mio lavoro e il mio lavoro è fare buoni risultati. Il gran premio di casa è diverso, c’è più pressione qui, conosci più gente ma penso che l’abilita di un buon pilota sia riuscire a gestire bene il gran premio i casa.”

