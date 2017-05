MotoGP: Valentino Rossi, ancora dubbi per il Mugello

di Alessio Brunori

Gp Mugello MotoGP Yamaha – Il Gran Premio d’Italia di Valentino Rossi è ancora in dubbio. L’unica cosa certa è che il pilota della Yamaha, che si era infortunato al crossodromo di Cavallara (aveva riportato un trauma toracico e addominale dopo essere caduto in un salto, con il manubrio della sua moto da cross che aveva battuto violentemente sul suo petto) domani mattina sarà sottoposto alle visite mediche presso il circuito del Mugello per avere l’ok dei medici.

Da Tavullia, così come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, giungono due “correnti” di notizie, una confortante, l’altra più pessimista. Quest’ultima parla di un Rossi che sente ancora molto dolore e che fa fatica a respirare, soprattutto in caso di colpi di tosse.

Intanto sembra che la Yamaha non abbia gradito l’allenamento con la moto da cross a Cavallara, un posto che non rientrerebbe tra gli accordi con il pilota, come ad esempio il Ranch o Misano.

La casa dei Tre Diapason per ora non ha rilasciato nessun comunicato ufficiale, ma in caso di forfait, Rossi non sarà sostituito. Al Mugello sono tutti con le dita incrociate, non tanto per il discorso biglietti (ne sono stati venduti moltissimi, superando il 2016), ma perchè l’assenza di Rossi sarebbe comunque un duro colpo per tutto il circus.

31st maggio, 2017

