MotoGP Mugello: Valentino Rossi, “Tutte le gare sono importanti, ma in questa bisogna esserci”

di Alessio Brunori

Gp Mugello MotoGP Yamaha – Valentino Rossi è stato ospite telefonico di Radio Deejay nel programma “Albertino Everyday”. Il pilota della Yamaha ha parlato della recente caduta con la moto da cross e relativo infortunio e del prossimo Gran Premio d’Italia, al quale non vuole assolutamente mancare. Ha parlato anche della caduta di Le Mans, a lui la parola.

“Purtroppo sono caduto mentre mi allenavo con la moto da cross. Dopo un salto sono atterrato e la moto si è “piantata” e mi sono fatto male alla pancia e all’addome. Sono stato all’ospedale di Rimini e dopo i dovuti controlli sono uscito. Ho fatto esami anche questa mattina e sono andati bene. Colgo l’occasione per ringraziare tutti quelli che mi hanno “accudito” all’ospedale. Per quanto riguarda il Mugello bisogna vedere cosa dice la moto. Devo Vedere se riesco a guidare bene – ha detto Valentino Rossi – Adesso ho fatto un pò di riabilitazione, non sono ancora al 100%, ma è ancora mercoledì. Tutte le gare sono importanti, ma in questa bisogna esserci, ovviamente bisogna vedere come sto, bisogna essere competitivi. Adesso per guidare queste moto devi essere in forma e il Mugello è una pista molto dura fisicamente. Proverò venerdì, anche se in realtà domattina ho una visita per vedere se sono “fit”, ma non credo ci siano problemi, mi sento bene. Poi bisognerà vedere in moto come reagirò. Per Le Mans ero ancora “incazzato”, ma l’incazzatura per la caduta con la moto da cross ha superato quella. Come chiodo schiaccia-chiodo, incazzatura schiaccia-incazzatura! A Le Mans ho fatto un errore all’ultimo giro mentre ero primo e poi sono caduto a sono a casa con le “pive nel sacco”.

Foto: Alex Farinelli

31st maggio, 2017

Tag:Gp Italia, italiangp, Michelin, MotoGP, MotoGP 2017, Motogp Mugello, Motomondiale, Motomondiale 2017, Mugello, Mugello GP, Mugello MotoGP, Preview Gp Italia, Preview Mugello, Valentino Rossi, Yamaha, Yamaha M1