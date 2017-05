MotoGP Mugello: Michele Pirro, “Finalmente ritorno in pista per un Gran Premio

di Alessio Brunori

Gp Mugello MotoGP Ducati – Michele Pirro torna in sella alla Ducati Desmosedici in un Gran Premio. Il tester Ducati sarà in sella alla GP17 al Mugello, dove domenica è in programma il Gran Premio d’Italia, sesta tappa del motomondiale 2017. Pirro aveva corso l’ultima volta ad Aragon, a lui la parola.

“Finalmente ritorno in pista per un Gran Premio per la prima volta dal GP Aragon dello scorso anno – ha detto Michele Pirro – Sono molto contento perché è sempre affascinante correre al Mugello davanti ai nostri tifosi, e come sempre farò del mio meglio insieme ai ragazzi del Test Team per portare la nostra moto più avanti possibile. Abbiamo una buona base ed io sono pronto per cercare di ottenere un buon risultato in gara.”

31st maggio, 2017

