MotoGP Mugello: Maverick Vinales, “Sarà fondamentale vincere al Mugello”

di Alessio Brunori

Gp Mugello MotoGP Yamaha – Maverick Vinales al contrario del suo team-mate Valentino Rossi (alle prese con il recupero dopo la caduta con la moto da cross) arriva al Mugello al Top della forma e con l’intenzione di proseguire la sua striscia positiva. Lo spagnolo della Yamaha sa che le prossime gare saranno cruciali per il campionato, proprio per questo anche al Mugello punterà alla vittoria. A lui la parola.

“Dopo la gara di Le Mans ero felice e soddisfatto, il team sta lavorando ad un livello elevato ed incredibile e sono sicuro che continueremo così. Abbiamo davvero una buona moto per un circuito come il Mugello, con un ottimo grip – ha detto Maverick Vinales – Con il campionato così competitivo, i prossimi appuntamenti saranno a tutti decisivi e sarà fondamentale vincere al Mugello, di sicuro continuerò q combattere. Spingeremo al 100% e cercheremo di fare del nostro meglio, come sempre.”

Foto: Alex Farinelli

31st maggio, 2017

Tag:Gp Italia, italiangp, Maverick Viñales, Michelin, MotoGP, MotoGP 2017, Motogp Mugello, Motomondiale, Motomondiale 2017, Mugello, Mugello GP, Mugello MotoGP, Preview Gp Italia, Preview Mugello, Yamaha, Yamaha M1