MotoGP Mugello: Andrea Dovizioso, “Se lavoreremo bene potremo fare una bella gara”

di Gianluca Rizzo

Gp Mugello MotoGP Ducati – Il Gran Premio d’Italia, al circuito del Mugello, rappresenta la gara di casa per il team Ducati e renderà questo fine settimana molto speciale per i due alfieri della Rossa di Borgo Panigale. Per Andrea Dovizioso, questa sarà la nona apparizione alla gara tra le colline toscane.

Su questa pista il forlivese ci tiene a fare bene, e i test di qualche settimana fa proprio su questa pista erano rivolti a trovare il giusto feeling con la moto per affrontare al meglio il weekend di gara.

Queste le parole di Andrea Dovizioso: “Quello del Mugello è il GP di casa per me e per la Ducati e quindi questa gara ha sempre un sapore speciale. Contiamo di essere competitivi, visto anche che si tratta di una pista che conosciamo molto bene, e quindi punteremo ad un buon risultato. Il test che abbiamo svolto qui due settimane fa è andato bene ed il feeling è buono. Sono convinto che se lavoreremo bene durante il weekend potremo fare una bella gara.”

Foto di Alex Farinelli

31st maggio, 2017

