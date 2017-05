MotoGP: Jorge Lorenzo, “Arrivo fiducioso al Mugello”

di Alessio Brunori

Gp Mugello MotoGP Ducati – Jorge Lorenzo dopo il sesto posto di Le Mans (gara in rimonta, ndr) e il positivo test di Barcellona, arriva al Mugello (gara di casa per la “Rossa” di Borgo Panigale) con molta fiducia. Il centauro spagnolo passato quest’anno dalla Yamaha alla Ducati, vuole essere competitivo come a Jerez, quando salì sul podio. A lui la parola.

“Dopo il sesto posto di Le Mans e soprattutto il test positivo che abbiamo svolto la scorsa settimana a Montmelò, arrivo fiducioso al Mugello e con molta voglia di correre. Abbiamo trovato alcune soluzioni con la gomma anteriore che ci soddisfano e l’obiettivo è quello di essere nuovamente competitivi come lo siamo stati a Jerez – ha detto Jorge Lorenzo – Adesso ho accumulato più chilometri e di conseguenza più esperienza sulla moto e mi sento pronto per il GP d’Italia. Il Mugello è uno dei miei circuiti preferiti ed è una delle piste dove ho vinto più volte in passato: da quest’anno poi dobbiamo aggiungere anche il fatto che si tratta della pista di casa della Ducati, e questo mi da una motivazione in più. Non vedo l’ora di sentire il tifo della Tribuna Ducati!”

Foto: Alex Farinelli

31st maggio, 2017

Tag:Desmosedici, Ducati, Gp Italia, Gp17, italiangp, Jorge Lorenzo, Michelin, MotoGP, MotoGP 2017, Motogp Mugello, Motomondiale, Motomondiale 2017, Mugello, Mugello GP, Mugello MotoGP, Preview Gp Italia, Preview Mugello