Moto3 Preview Mugello, Dalla Porta: “Mi sento pronto”

di Jessica Cortellazzi

Moto3 Preview Gara Mugello – Il motomondiale torna finalmente in Italia, in una delle piste più spettacolari. Lorenzo Dalla Porta attende più di tutti questo appuntamento, visto che vive a circa 5o chilometri dal circuito.

Il pilota del team Mahindra Aspar, ha già corso nel tracciato toscano: l’anno scorso ha guidato in testa per un giro, salvo poi concludere in quindicesima posizione. Quest’anno spera di poter portare a casa altri punti, dopo la gara di Le Mans:

“Il Mugello è la mia gara di casa ed è il gran premio più importante della stagione. L’anno scorso, quando ho sostituito Oettl, sono riuscito a stare davanti per un giro. Non vedo l’ora di correre perchè mi sento pronto e sarò ancora più motivato perchè ci saranno i miei tifosi a sostenermi. Abbiamo fatto dei passi avanti con la nostra moto e speriamo di riuscire ad adattarla a questa pista”.

31st maggio, 2017

Tag:Gp Mugello, Lorenzo Dalla Porta, Mahindra Aspar, Moto3, Motomondiale 2017