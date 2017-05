Moto2 Preview Mugello, Morbidelli motivato a correre davanti ai suoi tifosi

di Jessica Cortellazzi

Moto2 Preview Mugello – Il pilota del team Estrella Galicia 0.0 Marc VDS, Franco Morbidelli, è pronto a correre nel gran premio di casa e ad estendere la leadership in campionato.

L’italiano ha dominato ha dominato fino a questo momento il campionato Moto2 con quattro vittorie su cinque gare disputate, inclusa quella di due settimane fa a Le mans. Il vantaggio in classifica mondiale su Thomas Luthi è di venti punti. L’anno scorso la gara era stata fermata per una bandiera rossa e dopo lo start, Franco non ha fatto meglio dell’ottavo posto ma quest’anno la storia è cambiata e Morbido vuole confermare l’ottimo percorso fatto finora:

“Sarebbe sbagliato dire che il Mugello è una gara qualsiasi perchè correrò davanti ai miei tifosi, si sente il loro supporto, specialmente in pista. E’ vero però che l’approccio sarà lo stesso delle altre gare perchè ha funzionato finora, permettendoci di essere sempre al top. Il Mugello è una pista veloce, ci sono cambi di direzione veloci, è impegnativa a livello fisico ed è molto tecnica in alcune zone. Arriviamo lì in ottima forma e questo è molto importante perchè in passato non sono mai stato veloce qui e spero che quest’anno possa cambiare, portando a casa un buon risultato e più punti”.

Tag:Estrella Galicia 0.0 Marc VDS, Franco Morbidelli, Gp Mugello, Moto2