MotoGP: Marc Marquez si prepara per il Mugello con il pensiero rivolto ad Hayden

di Alessio Brunori

GP Mugello MotoGP Repsol Honda Team – Marc Marquez dopo lo “zero” di Le Mans (caduta senza conseguenze fisiche), è pronto ad affrontare il Gran Premio d’Italia, che si correrà domenica sul bellissimo tracciato del Mugello. Il campione in carica vanta una vittoria nella classe 125cc nel 2010, una nella classe Moto2 nel 2011 e una nella classe MotoGP nel 2015. Lo scorso anno concluse secondo e sul circuito situato a Scarperia vanta anche una pole position. Il pensiero dello spagnolo è però rivolto a Nicky Hayden, recentemente scomparso dopo un’incidente in bici.

“Ci stavamo preparando per un test di un giorno a Montmeló la settimana scorsa, quando abbiamo ricevuto la terribile notizia della morte di Nicky (Hayden, deceduto dopo uno scontro con un auto mentre era in bici nei pressi del circuito di Misano,ndr). Era un grande pilota e una persona incredibile. Ricordo che una volta, quando ero un ragazzino, avevo 15 anni, proprio all’inizio della mia carriera nel campionato del mondo e lui era il Campione del Mondo MotoGP: Abbiamo partecipato insieme ad un evento e il mio inglese era molto scarso, così ho cercato di parlare spagnolo e lui è stato molto divertente, mi ha trattato come se fossi il suo fratellino – ha detto Marc Marquez – Poi abbiamo condiviso il box lo scorso anno in Australia e dopo la gara abbiamo fatto una grande festa. Come la sua incredibile famiglia, aveva una grande passione per il motociclismo, ed egli sarà sempre nei nostri cuori. Per quanto riguarda il test, abbiamo lavorato sulla messa a punto della moto e ci siamo soprattutto concentrati nel provare la gomma anteriore Michelin che useremo a partire dalla prossima gara al Mugello. Con questo pneumatico ho notato meno movimento all’anteriore, e i feeling era più costante per tutto il giro. Resta da capire come andrà per un’intera gara, ma in ogni caso, con il mio stile di guida generalmente mi sento meglio e sono fiducioso che al Mugello è mi aiuterà.”

Foto: Alex Farinelli

30th maggio, 2017

