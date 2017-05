Moto2 Preview Mugello, Navarro: “Darò qualcosa in più”

di Jessica Cortellazzi

Moto2 Preview Mugello – Il pilota del team Federal Oil Gresini, Jorge Navarro, si prepara ad affrontare la tappa italiana con molta motivazione, dopo lo zero di Le Mans.

Dopo i test di Misano della scorsa settimana, lo spagnolo spera di poter sfruttare le buone sensazioni per fare un buon weekend:

“Questa gara è molto importante per il mio team e darò come sempre il massimo, con qualcosa in più. Nei test di Misano siamo riusciti a trovare delle soluzioni che ci sono mancate nei precedenti appuntamenti e quindi penso che potremo fare una buona gara, anche per lasciarci alle spalle la delusione di Le Mans. Al Mugello ci sarà un’atmosfera speciale, troveremo senza dubbio quello che ci è mancato in Francia”.

