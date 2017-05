Superbike, Pata UK Round, Gara 2: podio per Chaz Davies davanti al suo pubblico

di Michela Alitta

Al termine di un fine settimana difficile, Chaz Davies è riuscito a regalare nella seconda manche al Donington Park un podio al Team Aruba Racing Ducati e ai suoi tifosi, al termine di una gara in rimonta.

Al terzo giro il gallese si è trovato undicesimo e ha dovuto impegnarsi molto per riuscire a recuperare: grazie a un buon ritmo in sella alla sua Panigale è riuscito a prendere anche Michael van der Mark (Pata Yamaha Official WorldSBK Team) per chiudere in terza posizione.

Dopo la sfortunata Gara 1 in cui aveva terminato ottavo a causa di una caduta, è ovviamente contento di aver conquistato il podio dopo l’ottimo round a Imola.

“Sarebbe stato bello andare in fuga con le due Kawasaki” – ha iniziato Chaz Davies – “ma il terzo posto era il miglior risultato possibile oggi. La partenza è stata terribile, ed ha reso la gara molto più difficile. Ho dovuto sorpassare molti piloti, cercando anche di evitare quelli che sono caduti di fronte a me, e sembrava di giocare a Mario Kart. Salire sul podio di fronte ai tifosi britannici era la cosa più importante. Sul finale, avvicinandomi a VD Mark, non avevo tanto grip perché ho dovuto chiedere molto alla gomma per rimontare. Ho dato tutto, cercando di non fare errori, ed è stato un bel duello. Ad ogni modo, sono fiducioso per il prosieguo della stagione perché questa pista è sempre stata ostica per noi, quindi andiamo a Misano con diverse indicazioni positive”.

Tanta sfortuna invece per Marco Melandri che mentre stava lottando per il podio, è stato costretto al ritiro per un problema meccanico: il pilota italiano si ritrova ancora a fronteggiare problemi tecnici e di messa a punto della sua Panigale e spera di trovare la soluzione nel prossimo test a Misano, in programma questa settimana.

“È stato un weekend difficile per noi” – ha spiegato Marco Melandri – “È da Imola che stiamo soffrendo alcune problematiche anomale. La moto si muove molto in fase di accelerazione nei cambi di marcia, il posteriore saltella, e siamo costretti ad addolcire l’erogazione. Oggi purtroppo le vibrazioni erano più marcate ed hanno causato il distacco del pignone. È un vero peccato, perché oggi la moto era bilanciata ed avevo più fiducia sull’anteriore. Comunque, nonostante i problemi, siamo sempre in lotta per il podio. La squadra sta lavorando davvero tanto per migliorare il pacchetto, e continueremo a farlo nei test della prossima settimana. Siamo molto motivati. Speriamo di trovare la soluzione il prima possibile per giocarci la vittoria”.

29th maggio, 2017

Tag:Aruba Racing Ducati, campionato mondiale motul fim sbk 2017, Chaz Davies, Donington Park, Marco Melandri, Michael van der Mark, Pata UK Round, Pata UK Round 2017, pata UK Round FP, pata uk round FP1, pata uk round FP2, Pata UK Round Gara 1, pata uk round gara2, pata UK Round Tissot-Superpole, Pata Yamaha Official WorldSBK Team, Sbk, Wsbk