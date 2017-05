Superbike, Pata UK Round, Gara 2: passi in avanti per De Rosa

di Michela Alitta

Raffaele De Rosa (Althea BMW Racing Team) è stato il miglior pilota italiano in Gara2 del sesto appuntamento stagionale, disputatosi questo fine settimana sulla pista inglese di Donington, in virtù del decimo posto, che è anche il miglior risultato finora nel Campionato Mondiale delle derivate di serie.

L’italiano ha occupato la sedicesima posizione al termine del primo giro ma in soli sei giri aveva già recuperato quattro posizioni fino alla dodicesima e grazie ad un buon passo sulla sua BMW ha concluso la domenica con un decimo posto, portando a casa punti importanti per il Team Althea BMW.

“Oggi le condizioni erano diverse rispetto a ieri, ed era più caldo” – ha commentato Raffaele De Rosa – “Ho cercato di migliorare il passo che avevo ieri e, anche se c’è stato un minimo di miglioramento, onestamente avrei voluto fare di più. Continuo a lavorare per poter ripagare la squadra che si sta impegnando tanto per me. Speriamo di poter fare un altro step in avanti nel weekend di Misano.”

Il prossimo round del campionato 2017 è in programma a metà giugno, dal 16 al 19, sulla pista del Misano World Circuito Marco Simoncelli, a San Marino.

29th maggio, 2017

