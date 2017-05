Superbike, Pata UK Round, Gara 2: buon weekend per Leon Camier

di Michela Alitta

Leon Camier ha chiuso il suo round di casa a Donington Park con 20 punti in più, grazie a due grandi prestazioni concluse al sesto posto, dopo una buona qualifica terminata con la decima casellina sulla griglia di partenza.

Scattato così dalla prima fila, terza posizione, in Gara2, Camier si è impegnato molto nelle 23 tornate che lo aspettavano, mettendo in mostra un buon ritmo frutto di un grande lavoro compiuto il sabato dopo un venerdì difficile nelle prove libere.

Dopo i primi sei round del MOTUL FIM Superbike World Championship 2017 Camier è ottavo nella classifica iridata con 84 punti, preceduto da Xavi Fores (BARNI Racing Team) settimo, che ha 15 punti in più.

“Tutto sommato è stata una buona gara per tutti noi e un risultato positivo in ottica campionato” – ha detto Leon Camier – “Abbiamo avuto alcuni piccoli problemi durante il fine settimana, ma fortunatamente in gara ho avuto buone sensazioni con la moto e sono potuto stare con i piloti di testa. Ora guardo al prossimo round, a Misano, dove spero di poter svolgere un altro fine settimana di gara positivo per tutti i tifosi italiani”.

Tag:campionato mondiale motul fim sbk 2017, Donington Park, Leon Camier, MV Agusta Reparto Corse, Pata UK Round, Pata UK Round 2017, pata UK Round FP, pata uk round FP1, pata uk round FP2, Pata UK Round Gara 1, pata uk round gara2, pata UK Round Tissot-Superpole, Pata Yamaha Official WorldSBK Team, Sbk, Wsbk