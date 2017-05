Superbike, Pata UK Round, Gara 2: buon quarto posto per Van der Mark

di Michela Alitta

E’ stato un fine settimana positivo per il Pata Yamaha Official Superbike Team sulla pista inglese di Donington, teatro del sesto round del Campionato Mondiale delle derivate di serie: dopo il terzo posto di Alex Lowes nella prima manche di sabato, Michael Van der Mark ha lottato molto con Chaz Davies per l’ultimo posto disponibile sul podio, ma non è riuscito alla fine a contenere il gallese.

Al di là del risultato, a impressionare è la competitività crescente che Yamaha sta facendo vedere da inizio anno: i piloti sono riusciti a mantenere un ritmo costante per tutto il fine settimana riuscendo a stare al passo con Ducati, come testimonia la battaglia odierna di tra Van der Mark e Davies, e il fatto che in Gara 1 Lowes abbia approfittato prontamente di un errore di Melandri per conquistare il podio.

Sembra che il grande lavoro di sviluppo e la fatica affrontata lo scorso anno in termini di prestazioni, stia incominciando a dare i risultati sperati: Donington è una pista dove Yamaha va forte, ma i segnali ci sono tutti.

“Il quarto posto è quello di cui dobbiamo essere veramente felici, dopo aver passato tutta la gara al terzo posto. Ho avuto sensazioni miste, ho avuto un buon inizio, quando Jonny ha preso la testa della corsa ho pensato che avrei potuto superare gli altri piloti e seguirlo per un po’” – ha detto Michael Van der Mark – “Avevo un buon passo, costante e molto più veloce di ieri, ma negli ultimi sette o otto giri ho visto che il divario stava diminuendo alle mie spalle. Sapevo che era Chaz, ho continuato a spingere e sono stato molto costante, ma non sono riuscito a dare quel qualcosa in più. Abbiamo perso il nostro primo podio, ma sono anche molto contento della mia gara, con la mia moto e con una forte quarta piazza”.

Il compagno di squadra Alex Lowes non è riuscito a bissare il fantastico podio di ieri, terminando la gara al quinto posto: partito dalla terza fila, non è riuscito a superare il gruppo nei giri di apertura e ha faticato per il resto della corsa, non riuscendo a spingere per la poca fiducia con la gomma posteriore.

“È stato un buon fine settimana, la seconda gara è stata un po’ frustrante, ho avuto alcuni problemi con il posteriore e il più grande problema è stato che non ho ottenuto il meglio dalla partenza dalla terza fila. Sono stato rallentato nei primi cinque o sei giri” – ha detto Alex Lowes – “Quando mi sono finalmente riuscito a liberare, avevo Michael a quasi due secondi da me e il distacco rimaneva sempre uguale. Con le temperature più alte rispetto a ieri ho perso tempo e Chaz mi ha passato e a quel punto ero quinto e ho mantenuto la posizione. Oggi la griglia non ha giocato a mio favore, non è stata una gara divertente, ma un terzo e un quinto posto sono buoni risultati. Non vedo l’ora di svolgere il test la prossima settimana”

La prossima sfida sarà tra due settimane al Pirelli Riviera di Rimini Round, a Misano.

29th maggio, 2017

Tag:Alex Lowes, campionato mondiale motul fim sbk 2017, Chaz Davies, Donington Park, Michael van der Mark, Pata UK Round, Pata UK Round 2017, pata UK Round FP, pata uk round FP1, pata uk round FP2, Pata UK Round Gara 1, pata uk round gara2, pata UK Round Tissot-Superpole, Pata Yamaha Official WorldSBK Team, Sbk, Wsbk