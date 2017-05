Superbike: Kawasaki celebra le 100 vittorie a Donington

di Michela Alitta

Il produttore campione del mondo in carica Kawasaki, grazie alle vittorie di Tom Sykes in Gara1 e di Jonathan Rea in Gara2 del Pata UK Round a Donington Park, ha raggiunto quota 100 vittorie nel Campionato Mondiale delle derivate di serie.

Il primo pilota a portare alla vittoria Kawasaki è stato Adrien Morillas, in sella alla GPX 750 nella stagione inaugurale del WorldSBK.

Il campione del World Superbike 1993 Scott Russell ha portato la Kawasaki a vincere 14 delle 100 gare ottenute con la sua ZXR 750, in sei stagioni.

In generale ci sono stati 12 vincitori per Kawasaki, da Jonathan Rea ad Aaron Slight con alcune stagioni più difficili.

Tra il 2001 e il 2011 per esempio hanno ottenuto solo due vittorie in campionato – Chris Walker ha brevemente concluso questa assenza sul gradino più alto del podio nel 2006 ad Assen.

Tuttavia, spostandosi nell’era moderna del WorldSBK, il Kawasaki Racing Team con base al Provec Racing a Barcellona, è diventata una forza da affrontare. Nel 2010 la casa giapponese ha firmato con il pilota inglese Tom Sykes che ha conquistato il titolo nel 2013 e non è mai uscito dalla top 3 nella classifica generale da allora.

Ottenendo la 31esima vittoria con Kawasaki, Sykes ha conquistato la 51esima e 75esima vittoria mettendo il suo nome come pilota chiave nella loro storia del WorldSBK.

Il campione del mondo in carica Jonathan Rea ha ottenuto 30 vittorie per il produttore con i due titoli mondiali, e per questo è diventato il pilota Kawasaki più vincente nella storia. Rea sembra aver trovato un pacchetto perfetto con la sua ZX-10RR.

29th maggio, 2017

Tag:campionato mondiale motul fim sbk 2017, Donington Park, Jonathan Rea, kawasaki 100 vittorie, Kawasaki Racing Team, Pata UK Round, Pata UK Round 2017, pata uk round gara1, pata uk round gara2, Sbk, Tom Sykes, Wsbk