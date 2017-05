MotoGP Mugello: La gara più bella dell’anno. Date, orari e Info

di Gianluca Rizzo

Gp Italia MotoGP Mugello – Finalmente ci siamo, domenica si correrà il Gran Premio d’Italia al Mugello.

La gara sul circuito francese di Le Mans, ha stravolto la classifica del mondiale, consegnando la vetta della classifica a Maverick Vinales a quota 85 punti, frutto di 3 vittorie nelle prime 5 gare. La gara d’oltralpe ha dissolto i fantasmi che si erano presentati in occasione del Gp di Jerez; una delle gare più difficili per la Yamaha negli ultimi anni. Ma non ogni dubbio è stato fugato, infatti, se da una parte la gara francese ha messo in mostra un dominio della casa dei tre diapason, dall’altra, il nuovo asfalto e il tanto grip potrebbero aver leggermente falsato i valori in campo, sopratutto se si pensa che nel corso della stagione difficilmente ritroveremo valori di aderenza così alta.

Alle spalle dello spagnolo della Yamaha, in classifica mondiale, c’è Dani Pedrosa. Il pilota HRC sembra aver trovato la serenità che mancava da anni. Nonostante la pessima qualifica francese, la gara è stata tutta un’altra cosa. Certo le cadute davanti a lui l’hanno aiutato a salire sul gradino più basso del podio, ma i risultati si costruiscono anche grazie alla costanza.

Chi la serenità l’ha ormai persa è sicuramente Valentino Rossi. Il campione di Tavullia viene da una settimana difficilissima. Prima lo zero in Francia mentre era in lotta per la vittoria, poi l’infortunio in allenamento con conseguente ricovero di 24 ore. Adesso però arriva la gara di casa, e bisogna sgombrare la mente da pensieri e ricordi, soprattutto quelli riguardanti l’edizione 2016, e il motore in fumo quando ormai la vittoria sembrava assegnata. Solo un risultato può risollevare il morale e le sorti del campionato: la vittoria.

Marc Marquez, come Rossi, arriva al Mugello con la necessità di fare bene. Dopo un inizio di stagione difficile, e la rimonta che lo aveva riportato a pochi punti dalla vetta della classifica, lo zero in Francia ha resettato tutto, costringendolo ricominciare la rimonta praticamente da zero. Il lato peggiore della situazione è che nel Gp di Francia si sono ripresentati i problemi i accelerazione, fondamentale sulla pista italiana, che lo hanno obbligato ad esagerare e a cadere.

La gara della Ducati in Francia non è stata male, il problema sono state le qualifiche. Partire troppo dietro ti obbliga a fare i primi giri con molta cautela. Andrea Dovizioso ha chiuso in quarta posizione, mentre il compagno id squadra, Jorge Lorenzo, ha tagliato il traguardo in sesta posizione. Adesso arriva la gara di casa e i due alfieri della Rossa sono obbligati a fare bene. Qui la Ducati è venuta a testare poche settimane fa, raccogliendo molti dati.

Ormai nella lotta per le prime posioni va considerato anche Johann Zarco. Il rookie francese ha conquistato il primo podio in carriera nella classe regina al Gran Premio di Francia, mostrando una gestione gara degna di un veterano. Nello scacchiere dei piloti che hanno il potenziale per salire sul podio va considerato anche Cal Crutchlow. Il pilota inglese, che ha chiuso quinto il Gp di Francia, ha tutto il potenziale per riuscire a rimenare agganciato ai primi anche sul circuito italiano.

Indietro, tanto, troppo: Andrea Iannone. Il pilota Suzuki sta vivendo un momento molto difficile, la moto sembra non fare quello che vuole lui, e ogni volta che cerca di portarla al limite cade. Al Mugello lo scorso anno chiuse sul podio, ma quest’anno le possibilità di ripetersi sono poche.

Tutto questo si svolgerà con un grande vuoto nel cuore per tutti dopo la scomparsa di Nicky Hayden meno di una settimana fa. Anche se l’azione in pista sarà frenetica, come ogni fine settimana, nei pochi minuti di riposo, il pensiero sarà sempre con lui.

Meteo Mugello

Al momento la situazione meteorologica fa ben sperare, a dispetto della tradizione. Forse non tutti sanno che tra le colline intorno al Mugello, c’è il luogo di sepoltura di San Donato, che da nome alla prima curva. Leggenda vuole che nel fine settima di gara mandi la pioggia come “punizione” per il rumore che rovina la sua quiete. Quindi almeno un venerdì mattina bagnato dovremo metterlo in conto.

Info Mugello

Il circuito italiano misura 5,2 Km e conta 6 curve a sinistra e 9 a Destra. Il rettilineo principale misura 1142 m, uno dei più lunghi della stagione; qui nel 2016 Andrea Iannone fece registrare la velocità record di 354,9 Km/h. Il Gran Premio del Mugello è ormai diventato tappa immancabile del Motomondiale, e una delle piste più amate da piloti e spettatori. Entrato nel calendario nel 1976 in alternanza con Imola e Monza, nel 1991 è diventato sede stabile del Gran Premio d’Italia.

Il re incontrastato del circuito del Mugello è Valentino Rossi. Qui il 9 volte iridato ha trionfato 7 volte, salendo sul podio in totale 13 volte in carriera. Alle spalle dell’italiano, Jorge Lorenzo con 5 vittorie.

Il record del circuito è di Marc Marquez, che nel 2013 fermò il cronometro sul 1’47.632; mentre la miglior pole è di Andrea Iannone, che nel 2015 parti dalla prima casella con il tempo di 1’46.489.

Orari Gp Mugello:

Venerdì 2 Giugno

FP1 Moto3 9.00-9.40

FP1 MotoGP 9.55-10.40

FP1 Moto2 10.55-11.40

FP2 Moto3 13.10-13.50

FP2 MotoGP 14.05-14.50

FP2 Moto2 15.05-15.50

Sabato 3 Giugno

FP3 Moto3 9.00-9.40

FP3 MotoGP 9.55-10.40

FP3 Moto2 10.55-11.40

Qualifiche Moto3 12.35-13.15

FP4 MotoGP 13.30-14.00

Q1 MotoGP 14.10-14.25

Q2 MotoGP 14.35-14.50

Qualifiche Moto2 15.05-15.50

Domenica 4 Giugno

Warm Up Moto3 8.40-9.00

Warm Up Moto2 9.10-9.30

Warm Up MotoGP 9.40-10.00

Gara Moto3 11.00

Gara Moto2 12.20

Gara MotoGP 14.00

Dove vedere il Gp Mugello:

Tutte le sessioni saranno in diretta sul canale Sky MotoGP, e verranno trasmesse in streaming sulla piattaforma SkyGo. Anche TV8, trasmetterà in diretta qualifiche e gara delle tre categorie.

Foto di Alex Farinelli

29th maggio, 2017

