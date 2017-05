MotoGP: Al Mugello la mostra per ricordare Nicky Hayden

di Gianluca Rizzo

Mugello Hayden – In occasione del Gran Premio d’Italia, sul circuito del Mugello, la DORNA ha deciso di mettere in mostra tutte le moto con le quali Nicky Hayden ha partecipato al campionato del mondo. Un gesto per ricordare il compianto campione scomparso il 22 maggio a seguito di un incidente in bicicletta.

Nicky Hayden ha debuttato in classe regina nel 2003, con la Honda RC211 V del team HCR. Proprio questa sarà una delle moto della mostra, insieme alla Honda con la quale ha vinto il titolo nel 2006, alle Ducati del Team ufficiale, con le quali ha corso dal 2009 al 2013 e le Honda RCV1000R e RC213V-RS del team Aspar con le quali ha chiuso la carriera in MotoGP. Inoltre saranno presenti anche le 2 Honda: CBR1000RR SP Fireblade e la CBR1000RR SP2 Fireblade, con le quali Kentucky Kid ha disputato le ultime 2 stagioni del World Superbike fino all’ultima gara di Imola, pochi giorni prima dell’incidente fatale.

Oggi, nella sua Owensboro, verrà celebrato il funerale, che sarà trasmesso in diretta live sulla pagina Facebook del pilota alle 19.00 (ora italiana).

