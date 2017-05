L’ultimo saluto a Nicky Hayden

di Michela Alitta

Dopo un fine settimana a Donington, dove si è svolta la sesta tappa del Campionato Mondiale Superbike, in cui la sua presenza era avvertita fortemente nel paddock da tifosi e colleghi, in cui il suo nome è riecheggiato durante un commosso minuto di raccoglimento, si sono svolte e esequie di Nicky Hayden nel suo paese natale, Owensboro, in Kentucky.

La sua scomparsa ha colpito profondamente tutto il mondo delle due ruote che si è stretto in una grande famiglia per ricordare e celebrare il campione del mondo 2006 MotoGP™ e pilota WorldSBK, morto a causa di un incidente stradale due settimane fa, investito nei pressi di Misano mentre si stava allenando in bici.

Jonathan Rea e Tom Sykes gli hanno dedicato le loro vittorie nel Pata UK Round e molti colleghi hanno corso con il suo numero, a partire dal compagno di team Bradl che nel suo 6 ha inserito anche il 9 a formare 69, il numero di Nicky.

A suo nome la famiglia ha istituito il Nicky Hayden Memorial Fund, un’associazione benefica nata per aiutare i bambini locali e dopo il funerale ci sarà anche un evento dedicato alla raccolta fondi.

Ciao Nicky, non ti dimenticheremo mai: ci vediamo a Misano nel tuo posto, nel tuo box. #rideonKentuckyKid

