Superbike, Pata UK Round, Gara2: Rea festeggia la 100^ vittoria di Kawasaki

di Michela Alitta

Jonathan Rea pone fine al dominio di Tom Sykes: al Donington Park conquista la vittoria in Gara2 del sesto round stagionale, la sua ottava affermazione personale quest’anno, e riafferma la sua leadership in campionato.

Per Kawasaki questa é la vittoria numero 100 nel WorldSuperbike.

Sul podio insieme a Sykes festeggia Chaz Davies, terzo al termine di una gara maiuscola: rallentato da alcune cadute, la sua é stata infatti una gara in rimonta.

In casa Ducati, Melandri purtroppo si è dovuto ritirare per la rottura della catena.

Nel parco chiuso Rea ha dedicato la sua vittoria a Nicky Hayden, che ha perso la vita settimana scorsa a seguito di un incidente in bicicletta, accaduto in Italia.

Il nord-irlandese è tornato al successo davanti al suo pubblico dominando quasi tutta la gara e chiudendo con un buon margine sul compagno di squadra Tom Sykes, rallentato dal traffico.

A completare la top 5 ci sono i due portacolori del Pata Yamaha Official WorldSBK Team, rispettivamente Michael van der Mark e Alex Lowes, con l’olandese che ha provato a resistere fino alla fine agli attacchi di Davies.

In sesta posizione troviamo Leon Camier (MV Agusta Reparto Corse), seguito dallo spagnolo Xavi Forés (Barni Racing Team) e da Roman Ramos (Team Kawasaki Go Eleven).

Concludono la top 10 Jake Dixon (Royal Air Force Reg. & Res. Kawasaki) e il miglior italiano in pista Raffaele De Rosa (Althea BMW Racing Team).

Solo 14 piloti hanno concluso la gara dopo le cadute del pilota wild card Leon Haslam (Kawasaki Puccetti Racing) e di Randy Krummenacher (Kawasaki Puccetti Racing), Jordi Torres (Althea BMW Racing Team), Eugene Laverty (Milwaukee Aprilia), Leandro Mercado (IODARacing), Alex De Angelis (Pedercini Racing SC-Project).

Il Campionato tornerà in pista al Pirelli Riviera Di Rimini Round a a Misano dal 16 al 18 giugno.

28th maggio, 2017

Tag:Aruba Racing Ducati, campionato mondiale motul fim sbk 2017, Chaz Davies, Donington Park, Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team, Marco Melandri, Pata UK Round, Pata UK Round 2017, pata uk round gara2, Sbk, Tom Sykes, Wsbk