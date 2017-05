Superbike, Pata UK Round, Gara 1: giornata difficile per Ducati

di Michela Alitta

Scattato dalla quinta casella dello schieramento di partenza in Gara1, al Donington Park, Marco Melandri (Aruba.it – Racing Ducati) ha perso alcune posizioni nelle prime fasi della gara, fino alla settima, ma grazie a un buon ritmo è rapidamente risalito fino al terzo posto.

Purtroppo proprio all’ultima curva una folata di vento lo ha penalizzato e Alex Lowes ha approfittato prontamente della situazione ottenendo la terza posizione.

Melandri ha così concluso quarto in questa prima gara di un fine settimana particolarmente emotivo, in cui i piloti corrono nel ricordo Nicky Hayden.

“Oggi il vento ci ha messo in difficoltà. In gara, la moto si muoveva molto e l’anteriore tendeva ad alzarsi” – ha spiegato Marco Melandri – “Per questo una folata mi ha spinto sull’erba all’ultimo giro, ma sono più dispiaciuto per le sensazioni in sella che per il podio mancato. Non avevo fiducia sull’anteriore e mancava grip al posteriore. Non riuscivo a fare i tempi di ieri in prova, dove comunque non eravamo al 100%. In questi casi devi pensare troppo quando guidi, e manca la fiducia necessaria per spingere al massimo e sorpassare con maggiore decisione. Domani partiremo dalla pole, ma dobbiamo innanzitutto trovare un passo migliore. Ci stiamo lavorando, valutando diverse idee”.

Giornata storta anche per il compagno di team Chaz Davies che partito dalla terza posizione, ha commesso un errore proprio all’ultima curva, che gli è costato un podio assolutamente alla sua portata.

Fortunatamente il gallese è riuscito a risalire in sella lla sua Panigale e a terminare la gara, anche se all’ottavo posto.

“Ho commesso un errore all’ultima curva ma, guardando al lato positivo, sono riuscito a tornare in sella e portare a casa punti” – ha ammesso Chaz Davies – “Speriamo di avere un ritmo competitivo anche in Gara 2, dall’inizio alla fine”.

